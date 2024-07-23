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Зеленский на Ставке проанализировал эффективность новых украинских дронов

23 июля 2024 17:11
Виктория Козырь - редактор
Зеленский провел заседание Ставки — что обсуждали
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Виктория Козырь - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 23 июля, провел заседание Ставки. Он проанализировал эффективность дронов разных типов.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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По словам Зеленского, были доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. Они рассказали об изменениях в оперативной ситуации, прогнозах, дальнейших действиях, комплектации бригад для своевременной ротации.

Много внимания также уделяли возможностям наносить удары за линию фронта. На Ставке проанализировали эффективность украинских дронов и тактики российской армии в отношении беспилотников. Была оценена результативность РЭБ и других методов борьбы с БпЛА.

"Ракетная программа. Активно работаем над тем, чтобы уменьшить зависимость от поставок ракет партнерами, в том числе и для ПВО. Доклады министра Александра Камышина, первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка, вице-премьера Михаила Федорова", — добавил глава государства.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский провел встречу с Государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином. Они обсудили последствия российской агрессии против Украины.

Ранее Зеленский заявил о подготовке четырех новых соглашений по безопасности. В ближайшее время власти приступят к переговорам и оперативно подготовят документы к подписанию.

Владимир Зеленский война украинцы беспилотники Украина ракета президент Александр Сырский

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