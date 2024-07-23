Зеленский поговорил с премьером Эстонии Кристеном Михалом относительно сотрудничества

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ht.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 23 июля, провел телефонный разговор с новым премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. Он пожелал ему сил в работе для процветания его страны.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Зеленский подчеркнул, что Эстония является одним из самых принципиальных союзников Украины.

"Мы благодарны, что ежегодная оборонная поддержка Украины остается на уровне 0,25% ВВП. Она имеет долгосрочный стратегический характер и является прекрасным примером для других партнеров", — отметил украинский лидер.

Премьер Эстонии заверил главу государства в сохранении поддержки на пути к ЕС и НАТО.

Стороны обсудили продолжение сотрудничества, в том числе между оборонными компаниями, и договорились встретиться по первому случаю.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский провел заседание Ставки. Он проанализировал эффективность дронов разных типов.

Также Зеленский провел встречу с Государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином. Они обсудили последствия российской агрессии против Украины.