Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Зеленский обсудил продолжение сотрудничества с новым премьером Эстонии arrow

Зеленский обсудил продолжение сотрудничества с новым премьером Эстонии

23 июля 2024 18:12
Виктория Козырь - редактор
Зеленский поговорил с премьером Эстонии Кристеном Михалом относительно сотрудничества
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ht.me/V_Zelenskiy_official
Виктория Козырь - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 23 июля, провел телефонный разговор с новым премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. Он пожелал ему сил в работе для процветания его страны.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Читайте также:

Разговор Зеленского с новым премьером Эстонии

Зеленский подчеркнул, что Эстония является одним из самых принципиальных союзников Украины.

"Мы благодарны, что ежегодная оборонная поддержка Украины остается на уровне 0,25% ВВП. Она имеет долгосрочный стратегический характер и является прекрасным примером для других партнеров", — отметил украинский лидер.

Премьер Эстонии заверил главу государства в сохранении поддержки на пути к ЕС и НАТО.

Стороны обсудили продолжение сотрудничества, в том числе между оборонными компаниями, и договорились встретиться по первому случаю.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский провел заседание Ставки. Он проанализировал эффективность дронов разных типов.

Также Зеленский провел встречу с Государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином. Они обсудили последствия российской агрессии против Украины.

Владимир Зеленский Эстония украинцы Украина политики президент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом