Зеленский исключил Кулебу из состава Ставки и добавил новых членов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 20 сентября, обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. По указу украинского лидера из нее был выведен бывший глава МИД Дмитрий Кулеба.

Об этом говорится в тексте Указа.

Читайте также:

Обновление состава Ставки

Так, Зеленский утвердил в составе Ставки:

внештатного советника Президента Александра Камышина;

вице-премьер-министра по восстановлению Украины — Министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу;

министра иностранных дел Андрея Сибига;

министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Германа Сметанина.

В то же время был исключен экс-глава МИД Дмитрий Кулеба.

Скриншот Указа президента