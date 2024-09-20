Зеленский исключил Кулебу из состава Ставки и добавил новых членов

Зеленский обновил состав Ставки — подробности
20 сентября 2024 09:35
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 20 сентября, обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. По указу украинского лидера из нее был выведен бывший глава МИД Дмитрий Кулеба.
Об этом говорится в тексте Указа.
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Так, Зеленский утвердил в составе Ставки:
- внештатного советника Президента Александра Камышина;
- вице-премьер-министра по восстановлению Украины — Министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу;
- министра иностранных дел Андрея Сибига;
- министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Германа Сметанина.
В то же время был исключен экс-глава МИД Дмитрий Кулеба.
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