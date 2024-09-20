Зеленський виключив Кулебу зі складу Ставки та додав нових членів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 20 вересня, оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. За указом українського лідера з неї було виведено колишнього голову МЗС Дмитра Кулебу.

Про це йдеться у тексті Указу.

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Так, Зеленський затвердив у складі Ставки:

позаштатного радника Президента Олександра Камишіна;

віце-прем'єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу;

міністра закордонних справ Андрія Сибігу;

міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна.

Водночас було виключено ексголову МЗС Дмитра Кулебу.

Скриншот Указу президента