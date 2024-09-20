Зеленський виключив Кулебу зі складу Ставки та додав нових членів

Зеленський оновив склад Ставки — подробиці
20 вересня 2024 09:35
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 20 вересня, оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. За указом українського лідера з неї було виведено колишнього голову МЗС Дмитра Кулебу.
Про це йдеться у тексті Указу.
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Так, Зеленський затвердив у складі Ставки:
- позаштатного радника Президента Олександра Камишіна;
- віце-прем'єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу;
- міністра закордонних справ Андрія Сибігу;
- міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна.
Водночас було виключено ексголову МЗС Дмитра Кулебу.
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