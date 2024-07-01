Зеленский выразил надежду, что этот месяц принесет Украине больше сил, в частности в небе

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Баргилевича. Они рассказали о ситуации на важных направлениях фронта, в частности в Покровском районе и других регионах Донбасса и Харьковщины.

Об этом он сообщил в видеообращении в понедельник, 1 июля.

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Президент заявил, что они обсудили стратегические решения, направленные на уменьшение логистических возможностей врага и уничтожение его техники. Зеленский подчеркнул, что для России эта война должна завершиться поражением, поскольку сама идея войны против Украины бесперспективна. Он добавил, что этот месяц может принести Украине еще больше сил, в том числе в защите неба.

"И я благодарю всех, кто проявляет достаточную устойчивость, достаточную решительность, достаточную собственную активность, в том числе сохраняя мобилизацию мира в нашу поддержку. Вопреки всему. Несмотря на любые политические волны и смену настроений. Всех в мире мы объединяем тем, что стремимся к справедливости — и только к этому — для себя, а значит, для любой нации, которая может так же пострадать от внешней агрессии", — заявил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Венгрию с началом председательства в Совете ЕС. На посту главы Европейского Союза Венгрия 1 июля сменила Бельгию.

Также он сообщал, что Украина наращивает производство дронов. Также увеличивается изготовление конкретных образцов оружия, снарядов, техники, разминирования машин и многих других вещей.