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Зеленський поділився деталями доповідей Сирського та Баргилевича

1 липня 2024 20:48
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Зеленський висловив сподівання, що цей місяць принесе Україні більше сили, зокрема в небі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Баргилевича. Вони розповіли про ситуацію на важливих напрямках фронту, зокрема в Покровському районі та інших регіонах Донеччини та Харківщини.

Про це він повідомив у відеозвернені у понеділок 1 липня.

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Президент заявив, що вони обговорили стратегічні рішення, спрямовані на зменшення логістичних можливостей ворога та знищення його техніки. Зеленський підкреслив, що для Росії ця війна має завершитися поразкою, оскільки сама ідея війни проти України є безперспективною. Він додав, що цей місяць може принести Україні ще більше сили, зокрема в захисті неба.

"І я дякую всім, хто проявляє достатню стійкість, достатню рішучість, достатню власну активність, у тому числі зберігаючи мобілізацію світу на нашу підтримку. Попри все. Попри будь-які політичні хвилі й зміну настроїв. Усіх у світі ми обʼєднуємо тим, що прагнемо справедливості — і тільки цього — для себе, а отже, для будь-якої нації, яка може так само постраждати від зовнішньої агресії", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав Угорщину з початком головування в Раді ЄС. На посту голови Європейського Союзу Угорщина 1 липня змінила Бельгію.

Також він повідомляв, що Україна нарощує виробництво дронів. Також збільшується виготовлення конкретних зразків зброї, снарядів, техніки, машин для розмінування та багатьох інших речей.

Володимир Зеленський війна ЗСУ Україна Генштаб ЗСУ війна в Україні Сирський

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