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Зеленский поделился деталями докладов Сырского и Умерова — вечернее обращение

24 июля 2024 20:21
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Зеленский раскрыл планы на работу с зарубежными аудиториями
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня была спланирована работа на август-сентябрь с зарубежными аудиториями. Также он сообщил подробности доклада министра обороны Украины Рустема Умерова.

Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

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"Начал сегодня день с доклада по работе ПВО — окончание тренировки наших воинов и развертывания "Петриотов" в Украине", — заявил президент.

Он заявил, что уже детально спланирована работа с международными аудиториями в августе и сентябре. По его словам, это включает информационную деятельность, встречи, переговоры и участие в саммитах.

"Сейчас, на этих неделях, в мире хоть и сезон отпусков, но у нас никаких пауз быть не может. И тем более не может быть перерывов в донесении информации об Украине — о нашей защите от российского террора, о наших нуждах", — отметил Зеленский.

Он добавил, что руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко доложил о том, чего следует ожидать в ближайшее время и какие возможности Украине необходимо использовать. Кроме того, президент подробно обсудил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым вопрос обеспечения военных задач на текущий месяц.

"Готовим новости. Говорил сегодня и с Главкомом Сырским, был доклад о фронте, наших защитных действиях", — заявил глава государства.

Зеленский добавил, что сейчас есть четкий знак о поддержке Китаем территориальной целостности и суверенитета Украины после визита Кулебы в КНР. Также президент рассказал, что Китай подтвердил, что не будет поставлять оружие РФ.

Напомним, во вторник, 23 июля, Зеленский провел заседание Ставки. Он проанализировал эффективность дронов разных типов.

Также Зеленский провел встречу с Государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином. Они обсудили последствия российской агрессии против Украины.

Владимир Зеленский Дмитрий Кулеба Китай Украина ППО президент Сирский Умеров

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