Зеленский провел встречу с прокурором МУС — детали

Президент Украины Владимир Зеленский и прокурор МКС Карим Хан. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом. Они обсудили важность соблюдения Римского устава.

Об этом глава государства сообщил в четверг, 12 сентября.

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Глава государства выразил искреннюю благодарность за активное участие Хана в конференции "Объединенные ради справедливости" и четвертом Саммите первых леди и джентльменов.

" Благодарю вас всем, что делаете для нас, за вашу поддержку, спасибо за ваше решение принять участие в конференции "Объединенные ради справедливости". Для нас важен каждый из этих сигналов и очень важно, чтобы мир нас слышал ", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что Украина ратифицировала Римский устав и подчеркнул необходимость обеспечения исполнения решений суда, в частности, в отношении ордеров об аресте российских военных преступников.

На встрече также были обсуждены вопросы борьбы с насильственным перемещением и депортацией украинских детей, а также расследование этих преступлений.