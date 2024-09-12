Зеленский провел встречу с прокурором МУС — детали

Зеленский поделился деталями встречи с прокурором Международного уголовного суда
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом. Они обсудили важность соблюдения Римского устава.
Об этом глава государства сообщил в четверг, 12 сентября.
Встреча Зеленского с президентом МУС
Глава государства выразил искреннюю благодарность за активное участие Хана в конференции "Объединенные ради справедливости" и четвертом Саммите первых леди и джентльменов.
"Благодарю вас всем, что делаете для нас, за вашу поддержку, спасибо за ваше решение принять участие в конференции "Объединенные ради справедливости". Для нас важен каждый из этих сигналов и очень важно, чтобы мир нас слышал", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент напомнил, что Украина ратифицировала Римский устав и подчеркнул необходимость обеспечения исполнения решений суда, в частности, в отношении ордеров об аресте российских военных преступников.
На встрече также были обсуждены вопросы борьбы с насильственным перемещением и депортацией украинских детей, а также расследование этих преступлений.
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