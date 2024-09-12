Зеленський провів зустріч з прокурором МКС — деталі

Президент України Володимир Зеленський та прокурор МКС Карім Хан. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом. Вони обговорили важливість дотримання Римського статуту.

Про це глава держави повідомив у четвер, 12 вересня.

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Глава держави висловив щиру подяку за активну участь Хана в конференції "Об'єднані заради справедливості" та четвертому Саміті перших леді та джентльменів.

" Дякую вам за все, що робите для нас, за вашу підтримку, дякую за ваше рішення взяти участь у конференції "Об'єднані заради справедливості". Для нас важливий кожен із цих сигналів і дуже важливо, щоб світ нас чув ", — наголосив Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що Україна ратифікувала Римський статут і підкреслив необхідність забезпечення виконання рішень суду, зокрема, щодо ордерів про арешт російських військових злочинців.

На зустрічі також було обговорено питання боротьби з насильницьким переміщенням та депортацією українських дітей, а також розслідування цих злочинів.