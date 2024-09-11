Зеленский назвал причину, почему возникают трудности с возвращением крымских татар из плена

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский поделился новыми деталями относительно усилий Украины для возвращения попавших в плен крымских татар. По его словам, для решения этого вопроса необходимо сильное давление со стороны всех наших партнеров.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы журналистки Новини.LIVE во время пресс-конференции четвертого саммита Крымской платформы в Киеве в среду, 11 сентября.

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Зеленский объяснил, что сейчас продолжаются обмены военнопленными, и этот процесс осуществляется через обмен одного военнопленного на другого. Однако возвращение крымских татар значительно сложнее, поскольку их удерживают в плену незаконно.

"Здесь надо, чтобы было давление от всех партнеров, чтобы сработала система "всех на всех", как бы то ни было. Иначе это пока трудно сделать. Мы работаем через партнеров. Но пока успех такой, каков он есть", — заявил глава государства.