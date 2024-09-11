Зеленський назвав причину, чому виникають труднощі з поверненням кримських татар з полону

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський поділився новими деталями щодо зусиль України для повернення кримських татар, які потрапили до полону. За його словами, для вирішення цього питання необхідний сильний тиск з боку всіх наших партнерів.

Про це Президент України Володимир Зеленський відповів на питання журналістки Новини.LIVE під час пресконференції четвертого саміту Кримської платформи у Києві в середу, 11 вересня.

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Повернення кримських татар з полону

Зеленський пояснив, що наразі тривають обміни військовополоненими, і цей процес здійснюється через обмін одного військовополоненого на іншого. Проте повернення кримських татар є значно складнішим питанням, оскільки їх утримують у полоні незаконно.

"Тут треба, щоб був тиск від усіх партнерів, щоб спрацювала система "всіх на всіх", як би там не було. Інакше це поки що важко зробити. Ми працюємо через партнерів. Але поки що успіх такий, який він є", — заявив глава держави.