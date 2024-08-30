Зеленский уволил командующего Воздушными Силами Николая Олещука

Зеленский уволил с должности командующего Воздушными силами Николая Олещука
30 августа 2024 20:10
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о кадровых изменениях в высшем военном командовании. В пятницу, 30 августа, глава государства уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины.
Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса Президента Украины.
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