Зеленский уволил командующего Воздушными Силами Николая Олещука

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о кадровых изменениях в высшем военном командовании. В пятницу, 30 августа, глава государства уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса Президента Украины.

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