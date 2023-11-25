Зеленский провел встречу со спикерами парламентов шести иностранных государств

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского со спикерами парламентов зарубежных стран. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спикерами и представителями парламентов иностранных государств. Речь идет о Бельгии, Ирландии, Финляндии, Чехии, Польше и Эстонии.

Об этом Президент сообщил в Telegram.

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Встреча Зеленского со спикерами иностранных парламентов

"Для нас большая честь — разделить с ними этот особый исторический день", — подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что во время встречи со спикерами подробно обсудил возможные пути усиления международной поддержки Украины.

Также одной из тем встречи стала эффективность начатой Украиной гуманитарной инициативы "Зерно из Украины".

"Спасибо за поддержку этой программы и участие в ее втором саммите", — добавил украинский лидер.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Швейцарии Аленом Берсе. Иностранный лидер прибыл с визитом в Киев сегодня, 25 ноября.

Кроме того, вчера, 24 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с действующим президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.