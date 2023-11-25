Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Зеленский провел встречу со спикерами парламентов шести иностранных государств arrow

Зеленский провел встречу со спикерами парламентов шести иностранных государств

25 ноября 2023 16:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский провел встречу со спикерами парламентов шести иностранных государств
Встреча Президента Украины Владимира Зеленского со спикерами парламентов зарубежных стран. Фото: скриншот из видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спикерами и представителями парламентов иностранных государств. Речь идет о Бельгии, Ирландии, Финляндии, Чехии, Польше и Эстонии.

Об этом Президент сообщил в Telegram.

Читайте также:

Встреча Зеленского со спикерами иностранных парламентов

"Для нас большая честь — разделить с ними этот особый исторический день", — подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что во время встречи со спикерами подробно обсудил возможные пути усиления международной поддержки Украины.

Также одной из тем встречи стала эффективность начатой Украиной гуманитарной инициативы "Зерно из Украины".

"Спасибо за поддержку этой программы и участие в ее втором саммите", — добавил украинский лидер.

null
Скриншот поста Зеленского

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Швейцарии Аленом Берсе. Иностранный лидер прибыл с визитом в Киев сегодня, 25 ноября.

Кроме того, вчера, 24 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с действующим президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Актуальное по теме