Зеленский призвал мир лишить Путина денег и возможности производить оружие

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир должен лишить лидера России Владимира Путина финансов и возможностей производства оружия. Он добавил, что единственным преимуществом России является большой запас оружия советских времен, деньги и полное пренебрежение человеческой жизнью.

Об этом глава государства сообщил во время выступления на заседании правительства Великобритании в пятницу, 19 июля.

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"Единственное конкурентное преимущество, которое еще осталось у Путина, — это большой запас оружия советских времен, деньги и полное пренебрежение к человеческой жизни. Достаточно опасная смесь. Мы должны лишить Путина денег и возможности производить больше оружия. И за его пренебрежение к человеческой жизни он должен заплатить — своими потерями и своим поражением", — заявил Зеленский.

Он также добавил, что Украина уже доказала свою способность останавливать какие-либо попытки РФ расширить войну, если будут сняты ограничения на использование дальнобойного оружия.

Напомним, Зеленский впервые встретился с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они обсудили несколько важных вопросов, касающихся безопасности и поддержки Украины.

Глава государства заявлял, что Украина допускает возможность переговоров с Российской Федерацией по дипломатическому урегулированию войны. Также есть возможность окончить "горячую фазу" до конца года, но при одном условии.