Зеленський закликав світ позбавити Путіна грошей і можливості виготовляти зброю

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ повинен позбавити лідера Росії Володимира Путіна фінансів і можливостей для виробництва зброї. Він додав, що єдиною перевагою Росії є великий запас зброї радянських часів, гроші та повна зневага до людського життя.

Про це глава держави під час виступу на засіданні уряду Великої Британії у п'ятницю, 19 липня.

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"Єдина конкурентна перевага, яка ще залишилася в Путіна — це великий запас зброї радянських часів, гроші та повна зневага до людського життя. Досить небезпечна суміш. Ми повинні позбавити Путіна грошей і можливості виробляти більше зброї. І за його зневагу до людського життя він повинен заплатити — своїми втратами та своєю поразкою", — заявив Зеленський.

Він також додав, що Україна вже довела свою здатність зупиняти будь-які спроби РФ розширити війну, якщо будуть зняті обмеження на використання далекобійної зброї.

Нагадаємо, Зеленський вперше зустрівся з новим прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони обговорили кілька важливих питань, що стосуються безпеки та підтримки України.

Глава держави заявляв, що Україна допускає можливість переговорів із Російською Федерацією для дипломатичного врегулювання війни. Також є можливість закінчити "гарячу фазу" до кінця року, але за однієї умови.