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Зеленский рассказал, сколько пленных украинцев удалось вернуть из России

6 июля 2024 11:08
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Илья Рябинин
редактор
Сколько пленных вернула Украина — Зеленский назвал тысячные цифры
Освобожденные из плена украинцы. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский назвал общее количество возвращенных из российского плена украинцев. По его словам, цифры уже достигли тысячной отметки.

Об этом он заявил в своем блоге в Telegram в субботу, 6 июля.

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По словам главы государства, Украина уже провела 53 обмена, в результате чего было освобождено 3 310 украинцев, в частности, гражданских и военных.

"53 обмена. 3310 наших людей, уже дома, в Украине, рядом со своими родными. Продолжаем работать и искать пути, чтобы освободить из российского плена каждого и каждую — всех наших военных и гражданских, взрослых и детей", — сказал президент и поблагодарил всех, кто помогает освобождать украинцев из плена.

Возвращение пленных украинцев — последние новости

Напомним, 28 июня из российского плена удалось вернуть десять гражданских украинцев. Среди них был заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

Также Зеленский опубликовал фото возвращения украинцев из российского плена.

Кроме того, среди тех, кто вернулся, была научная сотрудница художественного музея в Горловке Елена Пех, она находилась в плену шесть лет.

Владимир Зеленский украинцы Украина увольнение пленные Россия

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