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Зеленський висловився про візит до Великої Британії

20 липня 2024 15:36
Валерія Барановська - редактор
Візит Зеленського у Британію — Президент зробив заяву
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: ОП
Валерія Барановська - редактор

Під час візиту до Британії Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Кіром Стармером і подякував країні за підтримку. Зеленський підкреслив важливість британської допомоги, наголосивши на необхідності продовження співпраці для наближення справедливого миру.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у суботу, 20 липня.

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Президент зазначив, що для України та українців дуже важливо й символічно мати такого сильного та непохитного партнера, як Сполучене Королівство.

"З кожною сторінкою цієї війни наша співпраця дає більше рішень для відсічі тиранії, а лідерство Британії надихає інші країни. Маємо не збавляти нашої рішучості й надалі", — сказав Зеленський.

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Засідання уряду Великої Британії. Фото: ОП

Він також підкреслив важливість співпраці в різних сферах, таких як українська далекобійність, стратегія морської безпеки, розвиток коаліції морських спроможностей України та оборонна співпраця. За його словами, ці кроки здатні наблизити справедливий мир.

"Дякую, Британіє, за всю підтримку України та українців! Дякую прем’єр-міністру Кіру Стармеру за наші змістовні перемовини", — подякував глава держави.

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Зеленський вперше зустрівся з новим прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Фото: ОП

Нагадаємо, посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів про візит Володимира Зеленського до Сполученого Королівства. Він запевнив, що разом з президентом працюватиме над посиленням партнерства України з цією державою.

Ми писали, що Україна та Британія уклали оборонну угоду між двома державами щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей нашої держави.

Володимир Зеленський Офіс президента Великобританія Україна Велика Британія війна в Україні

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