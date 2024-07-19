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Зеленский впервые встретился с новым премьером Британии — что обсудили

19 июля 2024 14:28
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Дальнобойное оружие для Украины — Зеленский провел переговоры со Стармером
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В пятницу, 19 июля, Президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они обсудили несколько важных вопросов, касающихся безопасности и поддержки Украины.

Видео встречи глава государства опубликовал в Telegram.

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Ситуация на фронте

Одной из основных тем встречи стала ситуация на фронте.

Зеленский отметил необходимость поставки дальнобойного оружия для эффективной защиты жизни украинцев.

Он подчеркнул, что без поддержки современных вооружений трудно противостоять агрессии.

Стратегия морской безопасности

Президент Украины проинформировал премьера Великобритании об утверждении Стратегии морской безопасности Украины.

Зеленский отметил, что эта стратегия важна для укрепления морской коалиции, которая поможет защитить морские границы и обеспечить безопасность на море.

Поддержка Великобритании

Украинский лидер поблагодарил Британию за ее постоянную поддержку и помощь в защите граждан.

"Украина всегда будет благодарна Великобритании за поддержку нашей независимости и жизни наших людей", — говорится в сообщении.

Напомним, 18 июля Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию встретился с топ-менеджерами ведущих оборонных компаний. Стороны пообщались по совместному производству оружия и ремонту военной техники.

Также глава государства встретился с Королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом ІІІ. Он подчеркнул, что Великобритания является одним из самых близких и важнейших союзников Украины.

Кроме того, украинский лидер встретился с послом Украины в Британии Валерием Залужным.

Владимир Зеленский Великобритания оружие переговоры Лондон Великобритания ракеты президент Кир Стармер

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