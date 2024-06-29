Зеленский, Шмигаль и Стефанчук 29 июня приняли участие в молитвенном завтраке

Владимир Зеленский во время речи на молитвенном завтраке. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в Национальном межконфессиональном молитвенном завтраке. На мероприятии присутствовали кроме делегатов разных конфессий спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины .

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Зеленский принял участие в молитвенном завтраке

Глава государства поблагодарил всех присутствующих за поддержку, молитвы за Украину, распространение правды о войне и объединение ради общечеловеческих ценностей.

Владимир Зеленский на молитвенном завтраке. Источник: Офис президента Украины

"Есть то, чем мы все безусловно соединены — нашим стремлением сохранить самое светлое в людях и в нашей стране — выстоять в страшное время войны и обеспечить Украине реальную, ощутимую и, с точки зрения международной безопасности, поучительную победу добра над злом, чтобы другие агрессоры не нападали на своих соседей", — подчеркнул глава государства.

Денис Шмигаль на молитвенном завтраке. Источник: Офис президента Украины

Также Зеленский призвал всех присутствующих бороться, чтобы вернуть нормальную жизнь и безопасность всем украинским городам и общинам и совместно реализовать Формулу мира.

Митрополит Эпифаний на молитвенном завтраке. Источник: Офис президента Украины

"Мы не раз доказывали, что не бывает невыполнимых вещей, когда действительно веришь в свои силы, когда знаешь, что на твоей стороне — правда человеческая и Божья, когда действуешь и когда делаешь все, чтобы люди были в единстве. Я верю, что мы можем вернуть мир Украине", — сказал Владимир Зеленский.

Собравшиеся помолились за украинских воинов и всех украинцев, объединение мира против зла, за победу, мир и восстановление Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина активно готовится к июльскому саммиту НАТО, который пройдет в Вашингтоне.

А также глава государства в честь Дня Конституции вручил государственные награды военным и родным погибших воинов.