Зеленский, Шмигаль и Стефанчук 29 июня приняли участие в молитвенном завтраке

Зеленский принял участие в межконфессиональном молитвенном завтраке — подробности
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в Национальном межконфессиональном молитвенном завтраке. На мероприятии присутствовали кроме делегатов разных конфессий спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины .
Зеленский принял участие в молитвенном завтраке
Глава государства поблагодарил всех присутствующих за поддержку, молитвы за Украину, распространение правды о войне и объединение ради общечеловеческих ценностей.
"Есть то, чем мы все безусловно соединены — нашим стремлением сохранить самое светлое в людях и в нашей стране — выстоять в страшное время войны и обеспечить Украине реальную, ощутимую и, с точки зрения международной безопасности, поучительную победу добра над злом, чтобы другие агрессоры не нападали на своих соседей", — подчеркнул глава государства.
Также Зеленский призвал всех присутствующих бороться, чтобы вернуть нормальную жизнь и безопасность всем украинским городам и общинам и совместно реализовать Формулу мира.
"Мы не раз доказывали, что не бывает невыполнимых вещей, когда действительно веришь в свои силы, когда знаешь, что на твоей стороне — правда человеческая и Божья, когда действуешь и когда делаешь все, чтобы люди были в единстве. Я верю, что мы можем вернуть мир Украине", — сказал Владимир Зеленский.
Собравшиеся помолились за украинских воинов и всех украинцев, объединение мира против зла, за победу, мир и восстановление Украины.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина активно готовится к июльскому саммиту НАТО, который пройдет в Вашингтоне.
А также глава государства в честь Дня Конституции вручил государственные награды военным и родным погибших воинов.
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