Новые соглашения по безопасности с Украиной — детали от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке четырех новых соглашений по безопасности. В ближайшее время власти начнут переговоры и оперативно подготовят документы к подписанию.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в понедельник, 22 июля.

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Новые соглашения о безопасности

Зеленский отметил, что для Украины это и оборонная поддержка, и финансы, и гуманитарное взаимодействие. По его словам, уже тогда будет почти 30 таких соглашений с партнерами. Глава государства рассказал, что страна ставила перед собой задачу, чтобы это были разные страны — не только члены НАТО.

"Но все — одинаково готовы помогать нам в защите общих ценностей. И это будет. Что бы ни происходило в мире, нам нужны свои инструменты для поддержки наших людей, для поддержки нашего государства, свои договоренности по безопасности, которые будут работать при любых условиях. И именно так мы и движемся", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 18 июля в Великобритании Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Они обсудили пути реализации соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

Также во время визита в Британию Зеленский подписал соглашение о безопасности с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Теперь два государства усилили сотрудничество в военно-технической сфере.