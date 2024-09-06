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Зеленский сделал заявление о возможности ударов по Кремлю

6 сентября 2024 21:21
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Зеленский сделал заявление о необходимости разрешения на дальнобойные удары по РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Даже в случае разрешения союзников на использование западного оружия для ударов по территории России Украина не сможет атаковать Кремль. Основным препятствием является ограниченный радиус действия ракет.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на 50-м международном форуме "Амброзетти" в пятницу, 6 сентября.

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"Когда мы говорим о том, что Италия или кто-то еще боится, что мы будем бить по Кремлю, мне жаль, что мы не можем этого сделать. Потому что это дальнобойное оружие, которое у вас или у ваших партнеров есть, это около 200 километров. Это меньше, чем дистанции, о которых говорил Таяни (министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. — Ред.)", — отметил глава государства.

Зеленский также подчеркнул критическую важность вопроса дальности ударов, ведь Россия ежемесячно использует более 4 тысяч авиабомб на востоке Украины, и в настоящее время нет эффективного решения этой проблемы.

Известно, что тактические бомбардировщики, применяемые Россией для сброса бомб, размещены на аэродромах, находящихся на расстоянии от 100 до 300 километров от границы.

"Мы хотим использовать дальнобойное вооружение против них. Нет никаких других идей. Мы не целимся по гражданским", — подчеркнул президент.

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