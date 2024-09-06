Зеленський зробив заяву щодо необхідності дозволу на далекобійні удари по РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Навіть у разі дозволу союзників на використання західної зброї для ударів по території Росії, Україна не зможе атакувати Кремль. Основною перепоною є обмежений радіус дії наданих ракет.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на 50-му міжнародному форумі "Амброзетті" у п'ятницю, 6 вересня.

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"Коли ми говоримо про те, що Італія чи хтось ще боїться, що ми битимемо по Кремлю, мені шкода, що ми не можемо цього зробити. Тому що це далекобійна зброя, яка у вас чи у ваших партнерів є, це близько 200 кілометрів. Це менше, ніж дистанції, про які говорив Таяні (міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. — Ред.)", — зазначив глава держави.

Зеленський також підкреслив критичну важливість питання дальності ударів, адже Росія щомісяця використовує понад 4 тисячі авіабомб на сході України, і наразі немає ефективного вирішення цієї проблеми.

Відомо, що тактичні бомбардувальники, які Росія застосовує для скидання бомб, розміщені на аеродромах, що знаходяться на відстані від 100 до 300 кілометрів від кордону.

"Ми хочемо використати далекобійне озброєння проти них. Немає жодних інших ідей. Ми не цілимося по цивільних", — підкреслив президент.