Зеленский в Великобритании — встреча с королем Чарльзом ІІІ

Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом ІІІ — подробности
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом ІІІ. Он отметил, что Соединенное Королевство является одним из самых близких и важнейших союзников нашего государства.
Об этом Зеленский сообщил в четверг, 18 июля.
Аудиенция Зеленского у британского короля
"Благодарен Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу ІІІ за аудиенцию", — написал глава государства.
Президент отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Соединенное Королевство остается одним из ближайших и важнейших союзников Украины. Кроме монарха, Зеленский поблагодарил также правительство Великобритании за последовательную поддержку Украины.
Зеленский также поблагодарил Короля Чарльза III и всю королевскую семью за внимание к украинцам, которые нашли временное убежище в Великобритании.
"Ценим всю поддержку, оказанную украинскому народу", — написал Зеленский.
Ранее мы сообщали, что Зеленский подписал соглашение о безопасности с Премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Теперь два государства усилили сотрудничество в военно-технической сфере.
Напомним, что Зеленский и премьер-министр Словении Роберт Голоб подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между двумя государствами. Церемония подписания состоялась в британском Вудстоке.
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