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Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом ІІІ — подробности

18 июля 2024 21:31
Дмитрий Галушка - Редактор
Зеленский в Великобритании — встреча с королем Чарльзом ІІІ
Владимир Зеленский и Чарльз ІІІ. Фото: Офис президента
Дмитрий Галушка - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом ІІІ. Он отметил, что Соединенное Королевство является одним из самых близких и важнейших союзников нашего государства.

Об этом Зеленский сообщил в четверг, 18 июля.

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Владимир Зеленский и Чарльз ІІІ. Фото: скриншот

Аудиенция Зеленского у британского короля

"Благодарен Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу ІІІ за аудиенцию", — написал глава государства.

Президент отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Соединенное Королевство остается одним из ближайших и важнейших союзников Украины. Кроме монарха, Зеленский поблагодарил также правительство Великобритании за последовательную поддержку Украины.

Зеленский также поблагодарил Короля Чарльза III и всю королевскую семью за внимание к украинцам, которые нашли временное убежище в Великобритании.

"Ценим всю поддержку, оказанную украинскому народу", — написал Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский подписал соглашение о безопасности с Премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Теперь два государства усилили сотрудничество в военно-технической сфере.

Напомним, что Зеленский и премьер-министр Словении Роберт Голоб подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между двумя государствами. Церемония подписания состоялась в британском Вудстоке.

Владимир Зеленский Украина король Чарльз ІІІ Великобритания президент

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