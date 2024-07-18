Зеленский в Великобритании — встреча с королем Чарльзом ІІІ

Владимир Зеленский и Чарльз ІІІ. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом ІІІ. Он отметил, что Соединенное Королевство является одним из самых близких и важнейших союзников нашего государства.

Об этом Зеленский сообщил в четверг, 18 июля.

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Аудиенция Зеленского у британского короля

"Благодарен Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу ІІІ за аудиенцию", — написал глава государства.

Президент отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Соединенное Королевство остается одним из ближайших и важнейших союзников Украины. Кроме монарха, Зеленский поблагодарил также правительство Великобритании за последовательную поддержку Украины.

Зеленский также поблагодарил Короля Чарльза III и всю королевскую семью за внимание к украинцам, которые нашли временное убежище в Великобритании.

"Ценим всю поддержку, оказанную украинскому народу", — написал Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский подписал соглашение о безопасности с Премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Теперь два государства усилили сотрудничество в военно-технической сфере.

Напомним, что Зеленский и премьер-министр Словении Роберт Голоб подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между двумя государствами. Церемония подписания состоялась в британском Вудстоке.