Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Зеленский встретился с Президентом Чехии — что обсудили arrow

Зеленский встретился с Президентом Чехии — что обсудили

11 июля 2024 08:18
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Зеленский и президент Чехии скоординировали позиции перед Советом Украина - НАТО
В Вашингтоне Президент встретился с Президентом Чехии. Фото: Офис Президента
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

На полях саммита НАТО Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Чешской Республики Петром Павелом. Глава государства отметил усилия Петра Павела по приближению членства Украины в Североатлантическом Альянсе и победе нашей страны в войне.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины в четверг, 11 июля.

Читайте также:

Результаты встречи лидеров

Как отмечается, лидеры скоординировали позиции перед заседанием Совета Украина — НАТО, встречами коалиции противовоздушной обороны и коалиции истребителей.

Также обсуждалась чешская инициатива по поставке артиллерийских боеприпасов Украине и новые источники ее финансирования, реализация результатов первого Саммита мира и привлечение как можно большего числа стран Глобального Юга к восстановлению справедливого мира в Украине.

Отдельное внимание собеседники уделили пути нашей страны вступить в Европейский Союз.

"Украина надеется на скорый переговорный процесс с ЕС и ожидает начала двусторонних скрининговых встреч по украинскому законодательству", — отмечается в сообщении прессслужбы.

Напомним, страны Североатлантического альянса заявили, что будут продолжать оказывать Украине помощь в связи с полномасштабным вторжением России. В частности, лидеры обязуются предоставить финансирование на сумму 40 миллиардов евро в течение следующего года. Также в Альянсе перечислили, что входит в помощь нашему государству.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в Украине ожидается принятие решения об увеличении количества истребителей F-16. Также страна подпишет и два новых соглашения о безопасности, которые будут предусматривать поддержку санкций против России, нашего вступления в ЕС и НАТО и защиты Украины.

Добавим, что Чехия с начала полномасштабного вторжения России в Украину предоставила Киеву военную помощь на сумму 6,75 миллиарда чешских крон, что составляет примерно 288,4 миллиона американских долларов. Речь идет о танках, гаубицах, боеприпасах и т.д.

Владимир Зеленский НАТО переговоры Чехия саммит президент помощь Саммит НАТО в Вашингтоне

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев