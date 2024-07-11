Зеленский и президент Чехии скоординировали позиции перед Советом Украина - НАТО

В Вашингтоне Президент встретился с Президентом Чехии. Фото: Офис Президента

На полях саммита НАТО Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Чешской Республики Петром Павелом. Глава государства отметил усилия Петра Павела по приближению членства Украины в Североатлантическом Альянсе и победе нашей страны в войне.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины в четверг, 11 июля.

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Как отмечается, лидеры скоординировали позиции перед заседанием Совета Украина — НАТО, встречами коалиции противовоздушной обороны и коалиции истребителей.

Также обсуждалась чешская инициатива по поставке артиллерийских боеприпасов Украине и новые источники ее финансирования, реализация результатов первого Саммита мира и привлечение как можно большего числа стран Глобального Юга к восстановлению справедливого мира в Украине.

Отдельное внимание собеседники уделили пути нашей страны вступить в Европейский Союз.

"Украина надеется на скорый переговорный процесс с ЕС и ожидает начала двусторонних скрининговых встреч по украинскому законодательству", — отмечается в сообщении прессслужбы.

Напомним, страны Североатлантического альянса заявили, что будут продолжать оказывать Украине помощь в связи с полномасштабным вторжением России. В частности, лидеры обязуются предоставить финансирование на сумму 40 миллиардов евро в течение следующего года. Также в Альянсе перечислили, что входит в помощь нашему государству.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в Украине ожидается принятие решения об увеличении количества истребителей F-16. Также страна подпишет и два новых соглашения о безопасности, которые будут предусматривать поддержку санкций против России, нашего вступления в ЕС и НАТО и защиты Украины.

Добавим, что Чехия с начала полномасштабного вторжения России в Украину предоставила Киеву военную помощь на сумму 6,75 миллиарда чешских крон, что составляет примерно 288,4 миллиона американских долларов. Речь идет о танках, гаубицах, боеприпасах и т.д.