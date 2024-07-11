Саміт НАТО у Вашингтоні — Володимир Зеленський поговорив із Майком Джонсоном

Президент України Володимир Зеленський і спікер Конгресу США Майк Джонсон. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Майком Джонсоном. Вони обговорили продовження співпраці, потреби передової та українських військових, а також багато іншого.

Про це повідомляє Офіс Президента України в середу, 10 липня.

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"Під час зустрічі обговорили подальші спільні кроки для зміцнення українсько-американської співпраці, очікування від Саміту НАТО й прогрес України у впровадженні реформ на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції", — зазначили в ОП.

Також Зеленський розповів про ситуацію на фронті, потреби ЗСУ та наслідки російських ударів по цивільних об'єктах України.

Глава держави наголосив, щоб зберегти економічну стійкість України, важливо продовжувати фінансову підтримку з боку США. Також український лідер підкреслив прозоре використання допомоги.

Крім того, Зеленський також подякував Конгресу та Майку Джонсону за допомогу Україні.

Зеленський у США

Нагадаємо, що український лідер заявив, що незабаром в Україні ухвалять рішення щодо збільшення кількості винищувачів F-16. Щоб ефективно протистояти Росії у небі, потрібно щонайменше 128 літаків. Також Зеленський розповів, як Україна планує їх застосувати.

Крім того, на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні президент США Джо Байден оголосив про надання Україні п'яти нових систем Patriot. Натомість Зеленський пояснив, що такої кількості все одно недостатньо, що показала атака Росії на Київ.

Додамо, що президент закликав надати Україні можливість знищувати російські літаки на території РФ. За його словами, знищення ворожої авіації на території Росії допоможе захистити від бомбардувань українські міста.