Зеленський і президент Чехії скоординували позиції перед Радою Україна — НАТО

У Вашингтоні Президент України зустрівся з Президентом Чехії. Фото: Офіс Президента

На полях саміту НАТО Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Чеської Республіки Петром Павелом. Глава держави відзначив зусилля Петра Павела задля наближення членства України у Північноатлантичному Альянсі та перемоги нашої країни у війні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України у четвер, 11 липня.

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Результати зустрічі лідерів

Як зазначається, лідери скоординували позиції перед засіданням Ради Україна — НАТО, зустрічами коаліції протиповітряної оборони та коаліції винищувачів.

Також обговорювалася чеська ініціатива з постачання артилерійських боєприпасів Україні та нові джерела її фінансування, реалізація результатів першого Саміту миру та залучення якомога більшої кількості країн Глобального Півдня до відновлення справедливого миру в Україні.

Окрему увагу співрозмовники приділили шляху нашої країни до вступу у Європейський Союз.

"Україна сподівається на швидкий переговорний процес із ЄС та очікує початку двосторонніх скринінгових зустрічей щодо українського законодавства", — зазначається в повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, країни Північноатлантичного альянсу заявили, що продовжуватимуть надавати Україні допомогу у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Зокрема, лідери зобов'язуються надати фінансування на суму 40 мільярдів євро упродовж наступного року. Також в Альянсі перерахували, що входить у допомогу нашій державі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що невдовзі в Україні очікується ухвалення рішення про збільшення кількості винищувачів F-16. Також країна підпише і дві нові безпекові угоди, які передбачатимуть підтримку санкцій проти Росії, нашого вступу в ЄС і НАТО та захисту України.

Додамо, що Чехія від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну надала Києву військову допомогу на суму 6,75 мільярда чеських крон, що дорівнює приблизно 288,4 мільйона американських доларів. Йдеться про танки, гаубиці, боєприпаси тощо.