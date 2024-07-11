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Зеленський зустрівся з Президентом Чехії — що обговорили

11 липня 2024 08:18
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Зеленський і президент Чехії скоординували позиції перед Радою Україна — НАТО
У Вашингтоні Президент України зустрівся з Президентом Чехії. Фото: Офіс Президента
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

На полях саміту НАТО Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Чеської Республіки Петром Павелом. Глава держави відзначив зусилля Петра Павела задля наближення членства України у Північноатлантичному Альянсі та перемоги нашої країни у війні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України у четвер, 11 липня.

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Як зазначається, лідери скоординували позиції перед засіданням Ради Україна — НАТО, зустрічами коаліції протиповітряної оборони та коаліції винищувачів.

Також обговорювалася чеська ініціатива з постачання артилерійських боєприпасів Україні та нові джерела її фінансування, реалізація результатів першого Саміту миру та залучення якомога більшої кількості країн Глобального Півдня до відновлення справедливого миру в Україні.

Окрему увагу співрозмовники приділили шляху нашої країни до вступу у Європейський Союз.

"Україна сподівається на швидкий переговорний процес із ЄС та очікує початку двосторонніх скринінгових зустрічей щодо українського законодавства", — зазначається в повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, країни Північноатлантичного альянсу заявили, що продовжуватимуть надавати Україні допомогу у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Зокрема, лідери зобов'язуються надати фінансування на суму 40 мільярдів євро упродовж наступного року. Також в Альянсі перерахували, що входить у допомогу нашій державі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що невдовзі в Україні очікується ухвалення рішення про збільшення кількості винищувачів F-16. Також країна підпише і дві нові безпекові угоди, які передбачатимуть підтримку санкцій проти Росії,  нашого вступу в ЄС і НАТО та захисту України.

Додамо, що Чехія від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну надала Києву військову допомогу на суму 6,75 мільярда чеських крон, що дорівнює приблизно 288,4 мільйона американських доларів. Йдеться про танки, гаубиці, боєприпаси тощо.

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