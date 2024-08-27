В Черновицкой области военный на полгода сбежал из воинской части — что решил суд

Судебное заседание. Иллюстративное фото: sudreporter.org

За самовольный уход из воинской части в условиях военного положения жителя Ивано-Франковской области отправили под суд. За шесть месяцев отсутствия на службе пулеметчик стрелкового батальона получил пять лет заключения, однако суд счел возможным заменить реальный срок наказания на два года условного.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, 10 декабря 2022 года пулеметчик стрелкового батальона одной из воинских частей по дороге в зону выполнения боевых задач во время дозаправки военного автомобиля в селе Строинцы Черновицкой области вышел из машины и уехал домой, где находился до 29 мая 2023 года.

После этого военный явился в Пятый следственный отдел ДБР в Ивано-Франковске и заявил, что хочет в дальнейшем проходить военную службу.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Учитывая, что обвиняемый не состоит на учете у нарколога и психиатра, является участником боевых действий и ограниченно пригодным к военной службе, судья объявил решение

Военного признали виновным в самовольном уходе из воинской части в условиях военного положения и назначили ему пять лет заключения. Суд заменил реальный срок наказания на два года условного.