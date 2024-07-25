Житель Тернопольщины соврал о минировании отделения полиции — что решил суд

Житель Тернопольской области снова "заминировал" отделение полиции — какое наказание избрал суд
Жителя Тернопольщины, солгавшего о минировании отделения полиции, посадили на четыре года. Гусятинский районный суд Тернопольской области признал мужчину виновным в ложном сообщении о заминировании здания Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
23 ноября 2023 в 13:20 обвиняемый позвонил на 102 и сказал, что здание областной полиции заминировано. Из записи разговора слышно, что он говорит, что "бомба уже стоит, сейчас начнется, будете искать где стоит", потому что она ее активирует и уже пол области поднял и не шутит.
Сотрудница полиции неоднократно спрашивала, правда ли это и незнакомец отвечал, что так, что он не обманывает и активирует бомбу. Называть свои анкетные данные собеседник отказался. Но раньше много раз звонил в полицию по этому номеру, поэтому его быстро идентифицировали. В тот же день на выходе из магазина мужчина был задержан.
Решение суда
В судебном заседании мужчина признал вину, искренне раскаялся и сожалел о содеянном. Подтвердил, что неоднократно звонил по телефону на 102 и просил, чтобы полицейские выехали по месту жительства его жены и проверили ее состояние. Предварительно он к ней набирал и никто не отвечал, поэтому решил обратиться в полицию, чтобы выяснили, произошло ли что-то. Однако по его просьбе не реагировали, говорили, что не поедут и поэтому он очень расстроился. Следующий телефонный разговор о заминировании обвиняемый, якобы, не вспоминает, говорит, что у него память отключилась. Считает, что начал говорить о заминировании из-за нервного срыва. На самом деле минировать ничего не планировал, местонахождение ГУНП в Тернополе не знает.
Родной брат обвиняемого рассказал, что злоупотребляет алкоголем. И, что когда выпивает, может ругаться, становится другим человеком, начинает звонить, с женщиной выясняет отношения. Раньше имел судимость, был конфликт с женщиной и он звонил, что заминировал дом.
По данным полиции, в 2021-2022 годах мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за заведомо ложные вызовы специальных служб.
Совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения доказывается тестом на алкоголь с помощью газоанализатора, а также объяснениями мужчины при задержании, что он употреблял спиртное в тот день.
Суд назначил фигуранту четыре года тюремного наказания.
Напомним, в Тернопольской области мужчина напал на односельчанина, который отказался сдавать деньги на беспилотник для Вооруженных сил Украины. Суд оштрафовал нападающего на 850 гривен.
В Донецкой области мобилизованный самовольно покинул воинскую часть и год находился дома в другом регионе Украины. Впоследствии мужчина сам сдался правоохранителям.
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