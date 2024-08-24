З російського полону звільнили 115 українських військових

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

У День незалежності України з російського полону повернули 115 українських військовослужбовців. Повернення військових відбулося у рамках обміну полоненими між Росією та Україною, який відбувався за посередництвом Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram у суботу, 24 серпня.

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Сьогодні Україні вдалося повернути додому ще 115 наших захисників. Серед них бійці Національної гвардії, Збройних Сил України, Військово-морських сил та Державної прикордонної служби.

Українські військові, які повернулися із російського полону. Фото: Олександр Сирський

"Армія працює. Забезпечуємо обмінний фонд, щоб повернути всіх", — зазначив Сирський.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Обмін полоненими між Росією та Україною також підтвердив Президент України Володимир Зеленський, який подякував кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд.

"Дякую нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому", — написав глава держави.

Український омбудсман з прав людини Дмитро Лубінець у свою чергу повідомив, що більшість звільнених мають проблеми зі здоров'ям.