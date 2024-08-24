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Сырский отреагировал на возвращение из плена 115 украинских защитников

24 августа 2024 14:47
Валерия Барановская - редактор
Из российского плена освободили 115 украинских военных
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ
Валерия Барановская - редактор

В День независимости Украины из российского плена вернули 115 украинских военнослужащих. Возвращение военных произошло в рамках обмена пленными между Россией и Украиной, который происходил через Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в субботу, 24 августа.

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Сегодня Украине удалось вернуть домой еще 115 наших защитников. В их числе бойцы Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины, Военно-морских сил и Государственной пограничной службы.

Из российского плена освободили 115 украинских военных
Украинские военные, вернувшиеся из российского плена. Фото: Александр Сырский

"Армия работает. Обеспечиваем обменный фонд, чтобы вернуть всех", — отметил Сырский.

Сырский отреагировал на возвращение из плена 115 украинских защитников - фото 1
Сообщение Сырского. Фото: скриншот

Обмен пленными между Россией и Украиной также подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский, который поблагодарил каждое подразделения, которое пополняет наш обменный фонд.

"Благодарю нашу команду и партнеров, ОАЭ за то, что наши люди возвращаются домой", — написал глава государства.

Украинский омбудсман по правам человека Дмитрий Лубинец в свою очередь сообщил, что большинство освобожденных имеют проблемы со здоровьем.

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