Из российского плена освободили 115 украинских военных

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

В День независимости Украины из российского плена вернули 115 украинских военнослужащих. Возвращение военных произошло в рамках обмена пленными между Россией и Украиной, который происходил через Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в субботу, 24 августа.

Читайте также:

Возвращение украинцев из российского плена

Сегодня Украине удалось вернуть домой еще 115 наших защитников. В их числе бойцы Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины, Военно-морских сил и Государственной пограничной службы.

Украинские военные, вернувшиеся из российского плена. Фото: Александр Сырский

"Армия работает. Обеспечиваем обменный фонд, чтобы вернуть всех", — отметил Сырский.

Сообщение Сырского. Фото: скриншот

Обмен пленными между Россией и Украиной также подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский, который поблагодарил каждое подразделения, которое пополняет наш обменный фонд.

"Благодарю нашу команду и партнеров, ОАЭ за то, что наши люди возвращаются домой", — написал глава государства.

Украинский омбудсман по правам человека Дмитрий Лубинец в свою очередь сообщил, что большинство освобожденных имеют проблемы со здоровьем.