Из российского плена освободили 115 украинских военных

Сырский отреагировал на возвращение из плена 115 украинских защитников
В День независимости Украины из российского плена вернули 115 украинских военнослужащих. Возвращение военных произошло в рамках обмена пленными между Россией и Украиной, который происходил через Объединенные Арабские Эмираты.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в субботу, 24 августа.
Возвращение украинцев из российского плена
Сегодня Украине удалось вернуть домой еще 115 наших защитников. В их числе бойцы Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины, Военно-морских сил и Государственной пограничной службы.
"Армия работает. Обеспечиваем обменный фонд, чтобы вернуть всех", — отметил Сырский.
Обмен пленными между Россией и Украиной также подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский, который поблагодарил каждое подразделения, которое пополняет наш обменный фонд.
"Благодарю нашу команду и партнеров, ОАЭ за то, что наши люди возвращаются домой", — написал глава государства.
Украинский омбудсман по правам человека Дмитрий Лубинец в свою очередь сообщил, что большинство освобожденных имеют проблемы со здоровьем.
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