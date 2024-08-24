Анджей Дуда приїхав у Київ на День Незалежності

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: УНІАН

Президент Польщі Анджей Дуда приїхав до Києва у суботу, 24 серпня. Лідер Польщі прибув у рамках урочистостей з нагоди Дня Незалежності України.

Про це повідомила Канцелярія Президента Польщі у соцмережі X.

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#Kijów | Rozpoczęła się wizyta Prezydenta @AndrzejDuda w Ukrainie.



W 33. rocznicę Niepodległości Ukrainy Prezydent RP bierze udział w obchodach. pic.twitter.com/KCBFqnMhug — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 24, 2024

Яка зазначили в дописі Канцелярії, президент навідався у Київ з нагоди святкування 33-ї річниці оголошення Дня Незалежності України.

Він візьме участь в урочистостях під час святкування державного свята.

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Офіс Президента

Зазначимо, що вчора, 23 серпня, вперше за всю історію незалежності України, до Києва приїздиа в прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який перед цим також вперше відвідав Польщу.

Індійський прем’єр заявив, що приїхав до України із посланням миру. І саме війні в Україні і її справедливому закінченню була присвячена більша частина переговорів. Зустріч Моді та Зеленського не передбачала заяв перед журналістами та запитань від них. На офіційній частині підписали чотири документи.