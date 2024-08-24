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Анджей Дуда приїхав до Києва — яка мета візиту

24 серпня 2024 09:53
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Анджей Дуда приїхав у Київ на День Незалежності
Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: УНІАН
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Президент Польщі Анджей Дуда приїхав до Києва у суботу, 24 серпня. Лідер Польщі прибув у рамках урочистостей з нагоди Дня Незалежності України.

Про це повідомила Канцелярія Президента Польщі у соцмережі X.

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Яка зазначили в дописі Канцелярії, президент навідався у Київ з нагоди святкування 33-ї річниці оголошення Дня Незалежності України.

Він візьме участь в урочистостях під час святкування державного свята.

Анджей Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Офіс Президента

Зазначимо, що вчора, 23 серпня, вперше за всю історію незалежності України, до Києва приїздиа в прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який перед цим також вперше відвідав Польщу.

Індійський прем’єр заявив, що приїхав до України із посланням миру. І саме війні в Україні і її справедливому закінченню була присвячена більша частина переговорів. Зустріч Моді та Зеленського не передбачала заяв перед журналістами та запитань від них. На офіційній частині підписали чотири документи

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