У Повітряних силах подякували Безуглій за критику

Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: Мар'яна Безугла

Повітряни сили Збройних сил України відреагували на заяву народної депутатки Мар'яни Безуглої щодо зміни посади. Там побажали одіозній нардепці успіхів та з іронією подякували за конструктивну критику, яку регулярно висловлювала нардепка.

Пост опублікували на Telegram-каналі ПС ЗСУ у середу, 18 вересня.

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Пост Повітряних сил ЗС України щодо Безуглої. Фото: скриншот

У Повітряних силах оприлюднили скриншот заяви нардепки Безуглої щодо звільнення. У пресслужбі іронічно привітали її з переведенням на нову посаду та подякували за критику, взявши в лапки окремі слова.

"А поки летять шахеди, Повітряні Сили "безмежно вдячні" нардепу Мар’яні Безуглій за "конструктивну" критику і бажають успіху одіозній нардепці на новому дипломатичному фронті!" — підписали пост.

Звільнення Безуглої та низка скандалів з ПС ЗСУ

Нагадаємо, народна депутатка від фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла у вівторок, 17 вересня, оголосила про бажання покинути посаду заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та перейти до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Раніше у Верховній Раді не змогли проголосувати за зняття Безуглої з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки.

Зазначимо, що Безугла нерідко опинялася в епіцентрі скандалів з Повітряними силами ЗСУ й не тільки, висловлюючи різку критику і бік військового керівництва та поширюючи власну версію трагічних подій на фронті та в Україні. Зокрема, нещодавно після випадку збиття літака F-16, де загинув пілот Олексій Месь, Безугла заявила, що трагедія сталася нібито через дискоординацію між підрозділами під час російської атаки на Україну 26 серпня та звинуватила командування Повітряних сил "у поширенні культури брехні".

Необґрунтовані заяви нардепки викликали хвилю обурення серед командування ПС ЗСУ. Зокрема, речник Юрій Ігнат натякнув СБУ на необхідність проведення роботи з нардепкою, а командувач ПС Микола Олещук попередив політикиню про наслідки її слів.

Також посадовиця висловлювалась щодо роботи командування Повітряних сил після обстрілу "Охматдиту" в Києву 8 липня. Та згадувала про проблеми у регіональних командуваннях ПС ЗСУ, нібито там неможливо просунутись по службі молодшим офіцерам.