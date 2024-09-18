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В Воздушных силах отреагировали на заявление Безуглой об увольнении и поблагодарили нардепа

18 сентября 2024 10:18
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В Воздушных силах поблагодарили Безуглую за критику
Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: Марьяна Безуглая
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Воздушные силы Вооруженных сил Украины отреагировали на заявление народного депутата Марьяны Безуглой по смене должности. Там пожелали одиозному нардепе успехов и с иронией поблагодарили за конструктивную критику, которую она регулярно высказывала.

Пост был опубликован на Telegram-канале ПС ВСУ в среду, 18 сентября.

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Безуглой скандал
Пост Воздушных сил ВС Украины по Безуглой. Фото: скриншот

В Воздушных силах обнародовали скриншот заявления нардепа Безуглой об увольнении. В пресс-службе иронически поздравили ее с переводом на новую должность и поблагодарили за критику, взяв в кавычки отдельные слова.

"А пока летят шахеды, Воздушные Силы "безгранично благодарны" нардепу Марьяне Безуглой за "конструктивную" критику и желают удачи одиозной нардепке на новом дипломатическом фронте!" – подписали пост.

Увольнение Безуглой и ряд скандалов с ПС ВСУ

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая во вторник, 17 сентября, объявила о желании покинуть пост заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и перейти в Комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. Ранее в Верховной Раде не смогли проголосовать за смещение Безуглой с должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности.

Отметим, что Безуглая нередко оказывалась в эпицентре скандалов с Воздушными силами ВСУ и не только, высказывая резкую критику и сторону военного руководства и распространяя собственную версию трагических событий на фронте и Украине. В частности, недавно после случая сбивания самолета F-16, где погиб пилот Алексей Месь, Безуглая заявила, что трагедия якобы произошла из-за дискоординации между подразделениями во время российской атаки на Украину 26 августа и обвинила командование Воздушных сил "в распространении культуры лжи".

Необоснованные заявления нардепа вызвали возмущение среди командования ПС ВСУ. В частности, спикер Юрий Игнат намекнул СБУ на необходимость проведения работы с нардепом, а командующий ПС Николай Олещук предупредил политика о последствиях ее слов.

Также чиновница высказывалась о работе командования Воздушных сил после обстрела "Охматдета" в Киеве 8 июля. И вспоминала о проблемах в региональных командованиях ПС ВСУ , якобы там невозможно продвинуться по службе младшим офицерам.

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