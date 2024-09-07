Зеленський обговорив із італійським бізнесом повоєнну відбудову України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський на полях форуму "Амброзетті" в Черноббіо обговорив із представниками італійського бізнесу співпрацю з українськими компаніями. Зокрема, під час зустрічі поговорили про повоєнну відбудову нашої держави.

Про це повідомили на сайті Офісу Президента у суботу, 7 серпня.

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Глава держави подякував італійським підприємцям за те, що вони розвивають свої проєкти в Україні вже зараз.

Зеленський відзначив компанії, які надають українським партнерам енергообладнання, зокрема і як гуманітарну допомогу.

Під час зустрічі сторони обгворили повоєнну відбудову країни. Зеленський зазначив, що потрібно будувати якісно нову економіку та сучасну інфраструктуру.

"Реконструкція України має передбачати впровадження інноваційних технологій та новітньої інфраструктури", — зауважив Зеленський.

За його словами, італійський бізнес може зацікавити співпраця з Україною насамперед в оборонному виробництві, машинобудуванні, енергетиці, аерокосмічній та ІТ-галузі.