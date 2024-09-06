Зеленський подякував Італії за докладені зусилля над реалізацією Формули миру

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський висловив глибоку подяку Італії за підтримку у реалізації Формули миру. Він наголосив, що Україна прагне досягти такого ж миру, як і в усіх тих країнах, де він уже є.

Про це Володимир Зеленський заявив на 50-му міжнародному форумі "Амброзетті" у п'ятницю, 6 вересня.

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"Україна не просить більшого за те, що ваша чи будь-яка інша країна вже має. Ми лише хочемо, щоб жоден батько в нашій країні не мусив ховати свою дружину та дочок, бо вони загинули від російських ракет. Ми просто хочемо, щоб українські хлопці та дівчата більше ніколи не страждали через неспроможність допомогти своїм батькам, що перебувають на території, яку окупувала Росія. Ми просто хочемо, щоб надбання поколінь українців не знищили російські бомби", — заявив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна заслуговує на безпеку. Він впевнений, що українці обов’язково здобудуть безпеку для своєї незалежності.

Раніше Зеленський заявив, що навіть у разі дозволу союзників на використання західної зброї для ударів по території Росії Україна не зможе атакувати Кремль. Основною перепоною є обмежений радіус дії наданих ракет.