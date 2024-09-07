Зеленский обсудил с итальянским бизнесом послевоенное восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский на полях форума "Амброзетти" в Черноббио обсудил с представителями итальянского бизнеса сотрудничество с украинскими компаниями. В частности, во время встречи поговорили о послевоенном восстановлении нашего государства.

Об этом сообщили на сайте Офиса Президента в субботу, 7 августа.

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Глава государства поблагодарил итальянских предпринимателей за то, что они развивают свои проекты в Украине уже сейчас.

Зеленский отметил компании, которые предоставляют украинским партнерам энергооборудование, в том числе и как гуманитарную помощь.

Во время встречи стороны обсудили послевоенное восстановление страны. Зеленский отметил, что нужно строить качественно новую экономику и современную инфраструктуру.

"Реконструкция Украины должна предусматривать внедрение инновационных технологий и новейшей инфраструктуры", — отметил Зеленский.

По его словам, итальянский бизнес может заинтересовать сотрудничество с Украиной прежде всего в оборонном производстве, машиностроении, энергетике, аэрокосмической и ІТ-отрасли.