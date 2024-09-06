Зеленский поблагодарил Италию за прилагаемые усилия над реализацией Формулы мира

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский выразил глубокую благодарность Италии за поддержку в реализации Формулы мира. Он подчеркнул, что Украина стремится достичь такого же мира, как и во всех странах, где он уже есть.

Об этом Владимир Зеленский заявил на 50-м международном форуме "Амброзетти" в пятницу, 6 сентября.

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"Украина не просит большего, чем то, что ваша или любая другая страна уже имеет. Мы лишь хотим, чтобы ни один отец в нашей стране не должен был хоронить свою жену и дочерей, потому что они погибли от российских ракет. Мы просто хотим, чтобы украинские ребята больше никогда не страдали из-за неспособности помочь своим родителям, находящимся на территории, которую оккупировала Россия. Мы просто хотим, чтобы достояние поколений украинцев не уничтожили российские бомбы", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина заслуживает безопасности. Он уверен, что украинцы обязательно обретут безопасность для своей независимости.

Ранее Зеленский заявил, что даже в случае разрешения союзников на использование западного оружия для ударов по территории России, Украина не сможет атаковать Кремль. Основной преградой является ограниченный радиус действия предоставленных ракет.