Президент Зеленський повідомив результати зустрічі з Блінкеном та Леммі

Зліва направо: Ентоні Блінкен, Володимир Зеленський та Девід Леммі. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський мав зустріч з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном та його британським колегою Девідом Леммі. Вони зачепили важливу тему дозволу нашій державі бити західною далекобійною зброєю по території Росії.

Про це Зеленський повідомив у середу, 11 вересня.

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Зустріч з Блінкеном і Леммі

"Дуже змістовна й тривала розмова з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі", — повідомив Зеленський.

Президент додав, що в процесі зустрічі було обговорено усі ключові питання. Він наголосив, що вкрай важливо, щоб усі українські аргументи були почуті.

Зокрема, це стосується і далекобійної зброї, забезпечення бойових бригад на фронті та загальної стратегії наближення справедливого миру.

"Окрему увагу приділили підготовці другого Саміту миру та відповідних кроків, які зроблять Саміт результативним", — додав Зеленський.

Наостанок він подякував Блінкену та Леммі за послідовну підтримку України у цей важкий час.