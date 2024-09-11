Президент Зеленский сообщил результаты встречи с Блинкеном и Лемми

Слева направо: Энтони Блинкен, Владимир Зеленский и Дэвид Лемми. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном и его британским коллегой Дэвидом Лемми. Они затронули важную тему разрешения нашему государству избивать западным дальнобойным оружием по территории России.

Об этом Зеленский сообщил в среду, 11 сентября.

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Встреча с Блинкеном и Лемми

"Очень содержательный и длительный разговор с Госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми", — сообщил Зеленский.

Президент добавил, что в ходе встречи были обсуждены все ключевые вопросы. Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы все украинские аргументы были услышаны.

В частности, это касается и дальнобойного оружия, обеспечения боевых бригад на фронте и общей стратегии приближения справедливого мира.

"Отдельное внимание уделили подготовке второго Саммита мира и соответствующих шагов, которые сделают Саммит результативным", — добавил Зеленский.

Напоследок он поблагодарил Блинкена и Лемми за последовательную поддержку Украины в это тяжелое время.