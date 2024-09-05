Зеленский встретится с Шольцом в Германии

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters

В пятницу, 6 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский встретится с канцлером Германии Олафом Шольцом во Франкфурте. Эта встреча должна состояться в формате тет-а-тет.

Об этом сообщило издание Tagesschau, ссылаясь на представителя правительства Германии.

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"Канцлер встретится с украинским президентом в пятницу днем для встречи тет-а-тет во Франкфурте-на-Майне", — отметил представитель правительства Германии.

Также в пятницу неподалеку от Франкфурта состоится очередное заседание Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн", где также будут обсуждаться вопросы поддержки Украины.

Напомним, ранее Шольц анонсировал предоставление Украине 17 систем противовоздушной обороны IRIS-T. Четыре системы будут доставлены до конца этого года, а остальные с начала следующего.