Зеленський звільнив трьох заступників Єрмака

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення Олексія Кулеби, Миколи Точицького та Юлії Соколовської з посад заступників голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Двоє з них отримали посади у Кабміні.

Відповідні укази № 614/2024, № 615/2024, № 616/2024 були оприлюднені на офіційному сайті Офісу президента.

Читайте також:

Звільнення заступників Єрмака

Відомо, що Олексій Кулеба обійняв посаду віцепрем'єр-міністра з питань відновлення України та міністра розвитку громад і територій.

Указ президента. Фото: скриншот

Водночас Микола Точицький призначений міністром культури та стратегічних комунікацій.

Указ президента. Фото: скриншот

Ще невідомо, чи буде Юлія Соколовська призначена на нову роль у команді президента. До призначення в Офіс Президента вона обіймала посаду міністерки соціальної політики.