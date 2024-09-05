Зеленський звільнив трьох заступників Єрмака

Зеленський звільнив низку заступників голови Офісу Президента
Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення Олексія Кулеби, Миколи Точицького та Юлії Соколовської з посад заступників голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Двоє з них отримали посади у Кабміні.
Відповідні укази № 614/2024, № 615/2024, № 616/2024 були оприлюднені на офіційному сайті Офісу президента.
Звільнення заступників Єрмака
Відомо, що Олексій Кулеба обійняв посаду віцепрем'єр-міністра з питань відновлення України та міністра розвитку громад і територій.
Водночас Микола Точицький призначений міністром культури та стратегічних комунікацій.
Ще невідомо, чи буде Юлія Соколовська призначена на нову роль у команді президента. До призначення в Офіс Президента вона обіймала посаду міністерки соціальної політики.
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