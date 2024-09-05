Зеленский уволил трех заместителей Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении Алексея Кулебы, Николая Точицкого и Юлии Соколовской с должностей заместителей главы Офиса Президента Андрея Ермака. Двое из них получили должности в Кабмине.

Соответствующие указы №614/2024, №615/2024, №616/2024 были обнародованы на официальном сайте Офиса президента.

Читайте также:

Увольнение заместителей Ермака

Известно, что Алексей Кулеба занял должность вице-премьера по вопросам восстановления Украины и министра развития общин и территорий.

Указ президента. Фото: скриншот

В то же время Николай Точицкий назначен министром культуры и стратегических коммуникаций.

Указ президента. Фото: скриншот

Еще неизвестно, будет ли Юлия Соколовская назначена на новую роль в команде Президента. До назначения в Офис Президента она занимала должность министерки социальной политики.