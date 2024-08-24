Анджей Дуда приехал в Киев на День Независимости

Анджей Дуда приехал в Киев — какова цель визита
Президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев в субботу, 24 августа. Лидер Польши прибыл в рамках торжеств по случаю Дня Независимости Украины.
Об этом сообщила Канцелярия Президента Польши в соцсети X.
Анджей Дуда в Киеве
#Kijów | Rozpoczęła się wizyta Prezydenta @AndrzejDuda в России.— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 24, 2024
W 33. rocznicę Niepodległości Ukrainy Prezydent RP bierze udział в городах. pic.twitter.com/KCBFqnMhug
Как отметили в сообщении Канцелярии, президент посетил Киев по случаю празднования 33-й годовщины объявления Дня Независимости Украины.
Он примет участие в торжествах во время празднования государственного праздника.
Отметим, что вчера, 23 августа, впервые за всю историю независимости Украины, в Киев приезжал в премьер-министр Индии Нарендра Моди, который перед этим посетил так же впервые Польшу.
Индийский премьер заявил, что приехал в Украину с посланием миру. И именно войне в Украине и ее справедливому окончанию была посвящена большая часть переговоров. Встреча Моди и Зеленского не подразумевала заявлений перед журналистами и вопросов от них. На официальной части подписали четыре документа.
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