Анджей Дуда приехал в Киев на День Независимости

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: УНИАН

Президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев в субботу, 24 августа. Лидер Польши прибыл в рамках торжеств по случаю Дня Независимости Украины.

Об этом сообщила Канцелярия Президента Польши в соцсети X.

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W 33. rocznicę Niepodległości Ukrainy Prezydent RP bierze udział в городах. pic.twitter.com/KCBFqnMhug — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 24, 2024

Как отметили в сообщении Канцелярии, президент посетил Киев по случаю празднования 33-й годовщины объявления Дня Независимости Украины.

Он примет участие в торжествах во время празднования государственного праздника.

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: Офис Президента

Отметим, что вчера, 23 августа, впервые за всю историю независимости Украины, в Киев приезжал в премьер-министр Индии Нарендра Моди, который перед этим посетил так же впервые Польшу.

Индийский премьер заявил, что приехал в Украину с посланием миру. И именно войне в Украине и ее справедливому окончанию была посвящена большая часть переговоров. Встреча Моди и Зеленского не подразумевала заявлений перед журналистами и вопросов от них. На официальной части подписали четыре документа.