Побиття військового у Смілі — батько затриманого підтвердив свою участь у конфлікті

Батько затриманого за побиття військового на Черкащині визнав свою участь у конфлікті
На Черкащині у місті Сміла сталося побиття ексвійськового Анатолія Гончаренка. Батько затриманого, Олександр Долотенко, визнав свою участь у конфлікті та отримав підозру за хуліганство.
Про це повідомив Олександр Долотенко для "Ми-Україна" у середу, 11 вересня.
Батько затриманого прокоментував ситуацію із побиття військового
У вівторок, 10 вересня, стало відомо, що у місті Сміла місцевий "кримінальний авторитет" побив військовослужбовця на вулиці. Вже наступного дня поліція затримала чоловіка, який вчинив бійку. Він переховувався від правоохоронців в одному із готелів міста.
Олександр Долотенко, 58-річний ветеран і батько затриманого Вадима Долотенка заявив, що також брав участь у побитті ексвійськового у Смілі. За його словами, бійка відбулася через те, що Гончаренко зняв з його машини номер.
Сьогодні правоохоронці викликали чоловіка та вручили йому підозру за хуліганство. Долотенко заявив, що шкодує про інцидент і частково винний у цьому.
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