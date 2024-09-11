Побиття військового у Смілі — батько затриманого підтвердив свою участь у конфлікті

Побиття військового. Фото: скриншот з відео "Ми-Україна"

На Черкащині у місті Сміла сталося побиття ексвійськового Анатолія Гончаренка. Батько затриманого, Олександр Долотенко, визнав свою участь у конфлікті та отримав підозру за хуліганство.

Про це повідомив Олександр Долотенко для "Ми-Україна" у середу, 11 вересня.

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У вівторок, 10 вересня, стало відомо, що у місті Сміла місцевий "кримінальний авторитет" побив військовослужбовця на вулиці. Вже наступного дня поліція затримала чоловіка, який вчинив бійку. Він переховувався від правоохоронців в одному із готелів міста.

Олександр Долотенко, 58-річний ветеран і батько затриманого Вадима Долотенка заявив, що також брав участь у побитті ексвійськового у Смілі. За його словами, бійка відбулася через те, що Гончаренко зняв з його машини номер.

Сьогодні правоохоронці викликали чоловіка та вручили йому підозру за хуліганство. Долотенко заявив, що шкодує про інцидент і частково винний у цьому.