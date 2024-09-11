Избиение военного в Смеле – отец задержанного подтвердил свое участие в конфликте

Отец задержанного за избиение военного в Черкасской области признал свое участие в конфликте
В Черкасской области в городе Смела произошло избиение экс-военного Анатолия Гончаренко. Отец задержанного, Александр Долотенко, признал свое участие в конфликте и получил подозрение за хулиганство.
Об этом сообщил Александр Долотенко для "Мы-Украина" в среду, 11 сентября.
Отец задержанного прокомментировал ситуацию по избиению военного
Во вторник, 10 сентября, стало известно, что в городе Смела местный "уголовный авторитет" избил военнослужащего на улице. Уже на следующий день полиция задержала мужчину, совершившего драку. Он скрывался от правоохранителей в одной из гостиниц города.
Александр Долотенко, 58-летний ветеран и отец задержанного Вадима Долотенко заявил, что также участвовал в избиении экс-военного в Смеле. По его словам, драка произошла из-за того, что Гончаренко снял с его машины номер.
Сегодня правоохранители вызвали мужчину и вручили ему подозрение за хулиганство. Долотенко заявил, что сожалеет об инциденте и частично виноват в этом.
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