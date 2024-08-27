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Будьте готові до відключень — в Укренерго повідомили про графіки на завтра

27 серпня 2024 18:23
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключень світла 28 серпня — коли застосовуватимуть обмеження
Працівники аварійної бригади електромережі. Фото: ДТЕК
Анатолій Слюсар - Редактор

Завтра по всій Україні діятимуть графіки відключень електроенергії. Обмеження застосовуватимуть у дві черги протягом усієї доби.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у вівторок, 27 серпня.

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Як діятимуть графіки відключень 28 серпня

В Укренерго заявили, що у середу, 28 серпня, будуть застосовувати графіки відключень електроенергії для споживачів. По всій території України протягом доби діятимуть дві черги обмежень. 

"Коли світло з’являється за графіком, споживайте, будь ласка, ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно", — зазначили в Укренерго.

Графік відключення світла 28 серпня
Допис Укренерго. Фото: скриншот

Прогнози щодо відключень світла взимку

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки на енергосистему 26 серпня в Укренерго повідомляли, що потрібно відкоригувати плани підготовки до зимового сезону.

Міністр енергетики України Герман Галущенко  своєю чергою заявляв, що Україна встигне підготуватися до зими та відключень світла, які відбуватимуться впродовж холодної пори року.

Проте директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко наголошував на тому, що уникнути обмежень електроспоживання в Україні цієї зими не вдасться. Світла в домівках українців щодоби не буде по 4–12 годин.

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