Графики отключений света 28 августа — когда будут применять ограничения

Сотрудники аварийной бригады электросети. Фото: ДТЭК

Завтра по всей Украине будут действовать графики отключений электроэнергии. Ограничения будут применять в две очереди в течение всех суток.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго во вторник, 27 августа.

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Как будут действовать графики отключений 28 августа

В Укрэнерго заявили, что в среду, 28 августа, будут использоваться графики отключений электроэнергии для потребителей. По всей территории Украины в течение суток будут действовать две очереди ограничений.

"Когда свет появляется по графику, потребляйте, пожалуйста, бережливо. Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно", — отметили в Укрэнерго.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Прогнозы по отключениям света зимой

Напомним, в результате массированной атаки на энергосистему 26 августа в Укрэнерго сообщали, что нужно откорректировать планы подготовки к зимнему сезону.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в свою очередь заявлял, что Украина успеет подготовиться к зиме и отключениям света, которые будут происходить в холодное время года.

Однако директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко отмечал, что избежать ограничений электропотребления в Украине этой зимой не удастся. Света в домах украинцев ежесуточно не будет по 4–12 часов.