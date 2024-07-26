Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион написал родителям прощальное письмо - МВД

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: пресс-служба МВД

Министр внутренних дел Украины (МВД) Игорь Клименко сообщил, что подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион оставил своим родителям прощальное письмо.

Об этом глава МВД рассказал на брифинге в пятницу, 26 июля, сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

О чем идет речь в письме

Клименко отметил, что подозреваемый в убийстве языковеда написал письмо родителям, в котором просил у них прощения и указал, что едет в другое место.

Кроме того, в письме парень обратился к отцу и объяснил, что "скрывал от него все ради его безопасности, а не потому, что не доверяет ему".

Глава МВД также добавил, что в настоящее время правоохранители устанавливают, где именно подозреваемый учился стрелковому делу.

"10 часов подозреваемого везли из Днепра во Львов и общались с ним. Выяснили, что для задержанного все было неожиданно, он не успел послать даже смс, потому что спецназ работал быстро", — подчеркнул Клименко.

Напомним, 25 июля, в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства языковеда Ирины Фарион. Клименко рассказал, что операция длилась 139 часов и правоохранители тщательно проверили маршрут ухода подозреваемого и обыскали около 100 га леса вблизи города.

Незадолго после операции полиция обнародовала фотографии предполагаемого убийцы общественного деятеля.

Уже 26 июля подозреваемому в убийстве Фарион объявили подозрение. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

Кроме того, парень хотел совершить по меньшей мере еще одно убийство. Следующим мог быть народный депутат Максим Бужанский.