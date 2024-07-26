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Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

26 июля 2024 13:08
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион написал родителям прощальное письмо - МВД
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: пресс-служба МВД
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Министр внутренних дел Украины (МВД) Игорь Клименко сообщил, что подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион оставил своим родителям прощальное письмо.

Об этом глава МВД рассказал на брифинге в пятницу, 26 июля, сообщают Новини.LIVE.

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О чем идет речь в письме

Клименко отметил, что подозреваемый в убийстве языковеда написал письмо родителям, в котором просил у них прощения и указал, что едет в другое место.

Кроме того, в письме парень обратился к отцу и объяснил, что "скрывал от него все ради его безопасности, а не потому, что не доверяет ему".

Глава МВД также добавил, что в настоящее время правоохранители устанавливают, где именно подозреваемый учился стрелковому делу.

"10 часов подозреваемого везли из Днепра во Львов и общались с ним. Выяснили, что для задержанного все было неожиданно, он не успел послать даже смс, потому что спецназ работал быстро", — подчеркнул Клименко.

Напомним, 25 июля, в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства языковеда Ирины Фарион. Клименко рассказал, что операция длилась 139 часов и правоохранители тщательно проверили маршрут ухода подозреваемого и обыскали около 100 га леса вблизи города.

Незадолго после операции полиция обнародовала фотографии предполагаемого убийцы общественного деятеля.

Уже 26 июля подозреваемому в убийстве Фарион объявили подозрение. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

Кроме того, парень хотел совершить по меньшей мере еще одно убийство. Следующим мог быть народный депутат Максим Бужанский.

МВД убийство письмо Игорь Клименко подозрение Ирина Фарион

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