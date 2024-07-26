На Южно-Українській АЕС сталася НП – МАГАТЕ підтвердило подію

Південноукраїнська АЕС. Фото: uaatom

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив, що з трансформатором на Южно-Українській АЕС сталася надзвичайна подія. Інцидент трапився минулого тижня.

Про це йдеться на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії (IAEA) в п'ятницю, 26 липня.

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Що сталося

Група МАГАТЕ на Южно-Українській АЕС повідомила, що її блок №2 був тимчасово зупинений після того, як спрацювала електрощита. Це сталося через неполадки з трансформатором на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ, розташованому за межами майданчика АЕС.

Унаслідок короткого замикання сталося пошкодження керамічного ізолятора, що призвело до витоку мастила, яке загорілося через електричну дугу.

Після возз'єднання електроз'єднання реактор був перезапущений і почав подавати електроенергію в мережу приблизно через 17 годин, досягнувши повної потужності трохи більше ніж через 24 години після зупинки.

Нагадаємо, 18 липня директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко на сторінці у Facebook повідомив, що в Україні на Южно-Українській АЕС протягом двох днів сталися три аварії. Зокрема, згоріли два трансформатори струму та один силовий. Ймовірною причиною вважають спеку.

Також ми писали, що в Міністерстві енергетики України спростували заяву про аварію на Южно-Українській АЕС. Там заявили, що це фейк, який є частиною російської пропаганди, і насправді всі АЕС на підконтрольній території України нібито працюють у штатному режимі.

Крім того ми повідомляли, що народний депутат України Ярослав Железняк викрив міністра енергетики Германа Галущенко на брехні. Поки він розповідав про фейки щодо Південноукраїнської АЕС, нардеп отримав відповідь на запит, яка повністю була врозріз заявам міністра.