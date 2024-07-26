На Южно-Украинской АЭС произошло ЧП – МАГАТЭ подтвердило происшествие

Южно-Украинская АЭС. Фото: uaatom

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что с трансформатором на Южно-Украинской АЭС произошло ЧП. Инцидент случился на прошлой неделе.

Об этом говорится на сайте Международного агентства по атомной энергии (IAEA) в пятницу, 26 июля.

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Что случилось

Группа МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС сообщила, что ее блок №2 был временно остановлен после того, как сработала электрощита. Это произошло из-за неполадок с трансформатором на открытом распределительном устройстве 330 кВ, расположенном за пределами площадки АЭС.

В результате короткого замыкания произошло повреждения керамического изолятора, что привело к утечке масла, которое загорелось из-за электрической дуги.

После воссоединения электросоединения реактор был перезапущен и начал подавать электроэнергию в сеть примерно через 17 часов, достигнув полной мощности чуть более чем через 24 часа после остановки.

Напомним, 18 июля директор Центра исследования энергетики Александр Харченко на странице в Facebook сообщил, что в Украине на Южно-Украинской АЭС в течение двух дней произошли три аварии. В частности, сгорели два трансформатора тока и один силовой. Вероятной причиной считают жару.

Также мы писали, что в Министерстве энергетики Украины опровергли заявление об аварии на Южно-Украинской АЭС. Там заявили, что это фейк, который является частью российской пропаганды, и на самом деле все АЭС на подконтрольной территории Украины якобы работают в штатном режиме.

Кроме того мы сообщали, что народный депутат Украины Ярослав Железняк поймал министра энергетики Германа Галущенко на лжи. Пока он рассказывал о фейках относительно Южно-Украинской АЭС, нардеп получил ответ на запрос, который полностью был вразрез заявлениям министра.